Hilal Köylü kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor? Gazeteci Hilal Köylü'nün hayatı ve biyografisi!

Gazeteci Hilal Köylü'nün hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Peki, Hilal Köylü kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? Hilal Köylü ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hilal Köylü geliyor. Peki, Hilal Köylü kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Hilal Köylü'nün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HİLAL KÖYLÜ KİMDİR?

Hilal Köylü gazetecidir. Hilal Köylü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Hilal Köylü meslek hayatına Radikal Gazetesi ile başlamıştır. Zamanla Habertürk, DW, 24, Anka gibi birçok kurumda çalışmıştır. Hilal Köylü şimdilerde ise Serbestiyet'te yazarlık yapmaktadır. Ek olarak Youtube Serbest TV'de de program yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hilal Köylü'nün Twitter'da 16 bin takipçisi bulunmaktadır.