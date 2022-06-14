Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan biyografisi nedir?

Hilâl Kaplan, 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Peki, Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Hilâl Kaplan Öğüt (d. 15 Ağustos 1982, İstanbul), Türk gazeteci. TRT Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta ve Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. 27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile bir metin yayınladı. TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif başlıklı programı hazırlayıp sunmuştur. a Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmıştır. Taraf ve Yeni Şafak gazetelerinde çalışmıştır. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Hilâl Kaplan, 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

ÖDÜLLERİ

Türkiye ve Ermenistan Diyalog Ödülü (2012)

Yılın Köşe Yazarı Anadolu Medya Ödülü (2018)

Haberler.com - Gündem