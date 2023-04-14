Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile tek celsede boşanan gazeteci Hilal Kaplan evlendi mi? Birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Hilal Kaplan evlendi mi? Hilal Kaplan kiminle evlendi, eşi kim? Sabah yazarı Hilal Kaplan evlendi mi? Hilal Kaplan'ın eşi kimdir?

Sabah yazarı Hilal Kaplan geçtiğimiz yıl Ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile tek celsede boşanmıştı. Geçen hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Hilal Kaplan evlendi mi? Merak ediliyor. Peki, Hilal Kaplan evlendi mi? Hilal Kaplan kiminle evlendi, eşi kim? Sabah yazarı Hilal Kaplan evlendi mi? Hilal Kaplan'ın eşi kimdir?

HİLAL KAPLAN EVLENDİ Mİ?

Hilal Kaplan'ın dünya evine girdiği Tevfik Emre Sarı'nın da geçtiğimiz yıl eşinden boşandığı ifade edildi. Tevfik Emre Sarı, hem sosyal medya hesapların da hem de Milat gazetesindeki yazılarında Emre Efser ismini kullanıyor.

Yeni eşinin FETÖ soruşturması olduğuna yönelik iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kaplan, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim Emre Efser hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.