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Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir?

Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir?

Gündem Haberleri

Sinan Oğan'ın danışmanlığını yapan ve seçime kısa bir süre kala istifa eden Hilal Gül de kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında çarpıcı detayları açıkladı. Peki, Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir?

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Hilal Gül de kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında çarpıcı detayları açıkladı. Açıklamalar sonrası Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir merak edildi.

HİLAL GÜL KİMDİR?

Hilal Gül,Sinan Oğan'ın danışmanlığını yapmış ve seçime kısa bir süre kala istifa etmiştir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sinan Oğan Gündem Politika Haberler

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