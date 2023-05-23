Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir?
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Sinan Oğan'ın danışmanlığını yapan ve seçime kısa bir süre kala istifa eden Hilal Gül de kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında çarpıcı detayları açıkladı. Peki, Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir?
Hilal Gül de kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında çarpıcı detayları açıkladı. Açıklamalar sonrası Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir merak edildi.
HİLAL GÜL KİMDİR?
Hilal Gül,Sinan Oğan'ın danışmanlığını yapmış ve seçime kısa bir süre kala istifa etmiştir.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023