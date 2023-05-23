Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir?

Sinan Oğan'ın danışmanlığını yapan ve seçime kısa bir süre kala istifa eden Hilal Gül de kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında çarpıcı detayları açıkladı. Peki, Hilal Gül kimdir? Sinan Oğan danışmanı kimdir?