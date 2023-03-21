Ramazan hilali gözüktü mü, sorusu Ramazan'a kısa bir süre en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü?

Ramazan ayının başlamasına günler kala Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü gibi konular merak edildi. Peki, Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü?

HİLAL GÖRÜNMESİ NEDİR?

Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü?

Ramazan hilali gözüktü mü, sorusuRamazan'a kısa bir süre en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü?

Ramazan ayının başlamasına günler kala Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü gibi konular merak edildi. Peki, Hilal göründü mü? 2023 Ramazan hilali göründü mü?

2023 HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ?

Ramazan hilali 21 Mart 17:23'te rüyetin ise 22 Mart 07:06'da görülecek. Hilal 2023 yılında ilk kez Büyük Okyanus'ta görülecek.

Kur'ân-ı Kerîm'de, ayın gökyüzündeki düzenli hareketinin insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleri olduğu (el-Bakara 2/189), gökler ve yer yaratıldığı zaman onun hareketlerinin on iki ay meydana gelecek şekilde düzenlendiği (et-Tevbe 9/36) bildirilir. Kur'an'ın doğrudan ve dolaylı ifadelerinde, hadislerde ve bu çerçevede oluşan İslâmî gelenekte namaz vakitleri, oruca başlama ve iftar vakti gibi güneşin hareketlerine ve gece-gündüz ayırımına göre belirlenen bazı ibadetler hariç tutulursa ramazan orucu, hac, zekât, fıtır sadakası, kurban ve bayram namazları gibi edâsı yıl içinde belirli vakitlere bağlanmış olan ibadetlerin, yemin, îlâ, iddet gibi şer'î muamelelerin vakit ve sürelerini tesbitte kamerî ayların esas alındığı görülür. Nitekim Hz. Peygamber, "Yüce Allah hilâlleri insanlar için vakit ölçüleri kıldı. O halde hilâli görünce oruca başlayın, onu tekrar görünce iftar edin" demiştir (Müsned, IV, 23, 321; Dârekutnî, II, 163; Hâkim, I, 585). Kamerî ayların ölçü alındığı bu tür ibadet ve muamelelerin zaman veya sürelerinin isabetle tayin edilebilmesi, kamerî ayların başlangıçlarının doğru olarak belirlenmesine bağlı olduğundan hilâlin görülmesi İslâmî gelenekte öteden beri önemli bir yere sahip olmuştur. Ramazan ve şevval hilâlleri kastedilerek belli başlı hadis kitaplarında yer alan, "Hilâli görünce oruca başlayın; onu tekrar görünce bayram yapın. Eğer hava kapalı ise içinde bulunduğunuz ayı otuz güne tamamlayın" (Buhârî, "?avm", 11; Müslim, "?ıyâm", 17-20) meâlindeki hadis ve hilâlin görülmesini konu alan benzer hadisler, kamerî ayların bu aylara ait ilk hilâllerin görülmesiyle başladığını, rü'yetin mümkün olmaması durumunda önceki ayın otuz güne tamamlanması suretiyle tesbit edileceğini açıklayarak bir hesaplama kolaylığı getirmiş olmakla birlikte ileri dönemlerde hilâlin görülmesi konusunda oluşacak zengin fıkıh kültürü ve bu konuda ileri sürülebilecek farklı görüşler açısından da önemli bir malzeme teşkil etmiştir.

2023 HİLAL GÖRÜNDÜ MÜ?

Ramazan hilali 21 Mart 17:23'te rüyetin ise 22 Mart 07:06'da görülecek. Hilal 2023 yılında ilk kez Büyük Okyanus'ta görülecek.