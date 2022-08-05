Hilal Cebeci kimdir? Hilal Cebeci hayatı ve biyografisi! Hilal Cebeci kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hilal Cebeci merak konusu oldu. İşte Hilal Cebeci hakkında merak edilen Hilal Cebeci kimdir, Hilal Cebeci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 3 Temmuz 1976

(46 yaşında)

İstanbul

Hilal Cebeci (d. 3 Temmuz 1976, İstanbul), Arabesk Müzik, Fantezi Müzik ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu ve televizyon sunucusu.

2000'li yıllarda seslendirdiği pop şarkıları ile tanınmıştır. Aynı zamanda hem çıkış şarkısı hem de albümünün adı olan Köylü Güzeli'nin getirdiği başarı ile 1999 yılında 6. Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde ''En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı'' ödülünü kazanmıştır.

4 Temmuz 1976'da İstanbul'da doğdu. Hilal Cebeci 1993'te ilk vokal deneyimini Türk Pop Müziğinin önemli isimlerinden Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmezsoy gibi isimlerle çalışarak müzik kariyerindeki ilk ses vokal deneyimini gerçekleştirmiştir. Bu tarihlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. "Ellerim Bomboş" ve "Sana Neler Edeceğim" gibi şarkıları seslendirmiş ve o yıllara damgasını vurmuştur.[1][2][3] Kariyerine kendisinin kurduğu bir fasıl grubu ile İstanbul'un ünlü otellerinin restoranlarında fasıl yaparak devam etmiştir.[2][3] Eğitim hayatını devam ettirdiği Hamza Paşa Kız Meslek Lisesinden 1994 yılında mezun olan Hilal Cebeci, 1994-1998 yılları boyunca İstanbul'un çeşitli gece kulüplerinde ''Çubuklu Hayal Kahvesi ve Fayto Bar'' gibi birçok dönemin ünlü mekanlarında sahne almıştır.

2018 yılında sanat kariyerinde 20 yılı geride birakan Hilal Cebeci uzun bir aradan sonra 10. albümü "Fokur Fokur" isimli albümünü çıkartmıştır. Şarkı dijital platformlarda yerini almış ve oldukça beğenilmiştir. Yine aynı yılın son aylarında Hilal Cebeci 11. albümü ''Bella Ciao'' (Çav Bella) isimli albümünü çıkartmıştır. Bu albüm oldukça beğenilmekle birlikte bir de oldukça seksi bir klip çeken Cebeci, 2018 yılına âdeta damga vurmuş, ana haber bültenlerine bile konu olmuştur.

Hilal Cebeci, 2019 yılında İnstagram hesabında yaptığı açıklamada 2014 yılından beri sahneleri bıraktığını ama üretmeye devam edeceğini açıklayarak aktif sanat hayatını bıraktığını açıklamıştır.