Hilal Cebeci hasta mı, kanser mi? Hilal Cebeci sağlık durumu ne?

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Hilal Cebeci'ye meme kanseri teşhisi konuldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak erken teşhise dikkat çeken Cebeci, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyat olacağını söyledi. Peki, Hilal Cebeci sağlık durumu ne? Hilal Cebeci hasta mı, kanser mi?

HİLAL CEBECİ HASTA MI, KANSER Mİ?

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 46 yaşındaki Hilal Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin. Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı ama olsun ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim" ifadelerini kullandı.