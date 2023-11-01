Magazin gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hilal Altınbilek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli? Hilal Altınbilek hayatı ve biyografisi! Hilal Altınbilek kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hilal Altınbilek hakkında araştırmalar yapılıyor. Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli? Hilal Altınbilek hayatı ve biyografisi!

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, Türk oyuncu ve model. Vikipedi

Doğum: 11 Şubat 1991 (32 yıl yaşında), İzmir, Türkiye

Ebeveynleri: Özdemir Altınbilek

Boy: 1,75 m

İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.