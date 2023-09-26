Ülkemizde tanınmış bir gazeteci olan Hıfzı Topuz'un ölüm haberi alındı. Topuz'un ölüm sebebi ve detayları araştırılmaktadır. Peki, Hıfzı Topuz neden öldü? Gazeteci Hıfzı Topuz öldü mü, ölüm sebebi ne? İşte detaylar...

Ünlü gazeteci Hıfzı Topuz hayatını kaybetti. Gazetecinin ölüm haberinin ardından neden öldüğü araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Hıfzı Topuz ölüm sebebi nedir sorusu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Hıfzı Topuz'un neden öldüğü sorgulatılıyor. Peki, Hıfzı Topuz neden öldü? Gazeteci Hıfzı Topuz öldü mü, ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

HIFZI TOPUZ ÖLDÜ MÜ?

100 yaşındaki gazeteci yazar Hıfzı Topuz, İstanbul'da hayatını kaybetti. Çeşitli konularda 51 kitap yazan Topuz, 2020 yılında Nazım Hikmet Dostluk Ödülü'nü almıştı.

HIFZI TOPUZ KİMDİR?

1923 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1947-58 yılları arasında Akşam Gazetesi'nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak çalıştı, İstanbul Gazeteciler Sendikası Başkanlığı'nı yaptı. Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans (1957-59) ve yine Strasbourg Hukuk Fakültesi'nde gazetecilik doktorası yaptı (1960).