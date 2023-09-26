Hıfzı Topuz kimdir, kaç yaşında? Hıfzı Topuz eşi kimdir? Hıfzı Topuz eserleri neler?

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HIFZI TOPUZ KİMDİR?

1923 yılında İstanbul'da doğdu. 1942 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans (1957-59) ve yine Strasbourg Üniversitesi'nde gazetecilik alanında doktorasını yaptı (1960). 1947-58 yıllarında Akşam gazetesinde önce istihbarat şefi, sonra yazı işleri müdürü olarak çalıştı. İstanbul Gazeteciler Sendikası'nın kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığını yaptı.

1959 yılından 1983 yılına kadar Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde özgür haber dolaşımı şefi olarak çalıştı. Uluslararası gazetecilik örgütleri arasında mesleksel işbirliği, basın ahlakı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti. Afrika ülkelerinde, Hindistan'da, Filipinler'de gazetecilik eğitimi seminerleri düzenledi. Kara Afrika'da kırsal basın projesini oluşturdu. 1962 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin, o zamanki adıyla Basın-Yayın Yüksek Okulu'nun kuruluşu için, Paris'te Unesco'nun merkezinde ilk projeleri hazırladı. 1974-75 yılları arasında TRT'de radyolardan sorumlu genel müdür yardımcılığı yaptı. 1986'da halen başkanlığını sürdürdüğü İletişim Araştırmaları Derneği'ni (İLAD) kurdu. Vatan, Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleriyle çeşitli dergilerde diziler ve inceleme yazıları yazdı. Anadolu, Galatasaray ve İstanbul üniversitesi iletişim fakültelerinde basın, radyo-televizyon tarihi, uluslararası iletişim ve siyasal iletişim dersleri verdi.

HIFZI TOPUZ ESERLERİ NELER?

Meyyale, 1998

Taif'te Ölüm, 1999

Paris'te Son Osmanlılar, 1999

Hatice Sultan, 2000

Gazi ve Fikriye, 2001

Milli Mücadelede Çamlıca'nın Üç Gülü, Kasım 2002

Devrim Yılları, 2004

Tavcan, 2005

Özgürlüğe Kurşun, 2007

Kara Çığlık (2008 - Afrika Barış ve Dostluk Ödülü)

Abdülmecit; İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl, 2009

Hava Kurşun Gibi Ağır; Nazım Romanı, 2011

Elbet Sabah Olacaktır, Tevfik Fikret Romanı, 2012

Vatanı Sattık Bir Pula; Namık Kemal Romanı, 2013

Çılgın ve Özgür; Neyzen Tevfik'in Romanı, 2014

Şanlı Kanlı Yıllar, 2017

Nevbahar, 2018

Paris Sürgünü, 2019