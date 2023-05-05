Hıdırellez günü sebebiyle yapılacak ritüeller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hıdırellezde evleneceğin kişi nasıl görülür merak konusu oldu. Peki, Hıdırellezde evleneceğin kişi görmek için ne yapılır? Hıdırellez gecesi yapılacaklar neler? İşte detaylar...

Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdırıllez gününde ritüel yapacak kişiler tarafından neler yapılacağı araştırılıyor. Hıdırellezde evlenmek isteyen kişiler tarafından yapılan tuz yeme riüteli nasıl yapılır merak konusu oldu. Peki, Hıdırellezde evleneceğin kişi görmek için ne yapılır? Hıdırellez gecesi yapılacaklar neler?Detaylar haberimizde...

HIDIRELLEZ ÖNEMİ VE TARİHÇESİ NEDİR?

Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yönündedir. Eski Türkler 21 Haziran'da baharın gelişini kutlardı. Günümüzde de Anadolu'da dilek dilenmiş kâğıdı ağaca asma, ateşten atlama gibi eski Türk ritüelleri devam etmektedir. Yine de Hıdırellez'i tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk Çağ'dan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibarıyla Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan önce Mezopotamya'da Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.