Her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez, baharın ve bolluğun habercisi olarak kabul ediliyor. Özellikle dilek dilemek isteyen vatandaşlar, Hıdırellez ne zaman başlıyor? ve Hıdırellez saat kaçta kutlanır? gibi sorulara yanıt arıyor. Bu özel günde yapılan ritüellerin saati de büyük önem taşıyor. Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez saat kaçta başlıyor 2025?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bu özel gün, baharın müjdecisi kabul edilir ve hem Türkiye'de hem de birçok Türk coğrafyasında geleneksel ritüellerle karşılanıyor. 2025 yılında da Hıdırellez, 5 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayacak ve 6 Mayıs Salı günü boyunca sürecektir.

Hıdırellez ne zaman?

HIDIRELLEZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hıdırellez, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü akşam ezanından sonra, yani İslami takvime göre gün batımıyla birlikte başlar. Bu saat, Hıdırellez ritüelleri için başlangıç zamanıdır. Özellikle dilek tutma, tuz ritüeli, gül ağacı altına dilek bırakma gibi uygulamalar bu saatten sonra yapılır. İstanbul için bu, yaklaşık olarak 20:00 – 20:30 saatleri arasına denk gelir; şehirden şehre değişiklik gösterebilir.

Hıdırellez ne zaman?

RÜYAMDA EVLENECEĞİM KİŞİYİ NASIL GÖRÜRÜM?

Her yıl 5 Mayıs gecesi kutlanan Hıdırellez ritüeli, dileklerin kabul olduğu özel bir gece olarak bilinir. Özellikle bekarlar arasında yaygın olan bu gelenekte, rüyada evleneceğin kişiyi görmek için çeşitli uygulamalar yapılır.

En bilinen yöntem, Hıdırellez gecesi tuz yiyip su içmeden uyumaktır. İnanca göre, rüyada size su getiren kişi, evleneceğiniz kişi olarak yorumlanır. Bir diğer yaygın uygulama ise, yastık altına "kısmetimi rüyamda görmek istiyorum" yazılı bir kağıt koymaktır.