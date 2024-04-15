Hıdırellez ne zaman 2024? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez duası

Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar gibi coğrafyalarda kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir ve kutlanır.Hıdırellez ne zaman 2024? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır? Hıdırellez duası...

HIDIRELLLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez, genellikle geleneksel takvime göre 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır. Bu tarihlerde, Hızır ile İlyas'ın buluşması ve baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Örneğin, 2024 yılında Hıdırellez Bayramı'nın 5-6 Mayıs günleri arasında kutlanacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde genellikle çeşitli ritüeller, şenlikler ve dileklerin tutulması gibi etkinlikler gerçekleştirilir.

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirrahmanirrahim: Bin bir adım bir adım / Allah bir adım adım / Kerem kerem Allah / Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah / Yetiş imdadıma Hızır ile Allah birsin sen / Kulla misafirsin biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır / Deryada erdim murada / Amin.

HIDIRELLEZ GÜNÜ NASIL DİLEK DİLENİR?

5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırellez'de yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da Hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlar gelmesi dilenir.

Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.