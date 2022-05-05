Türk coğrafyası için önemli olan hıdırellez, geleneksel ritüeller gerçekleştiriliyor. Hıdırellez Müslümanlar kutlar mı kimler kutlar gündeme geliyor. Hıdırellezin dinimizdeki yeri nedir ve hıdırellez nasıl kutlanır sorularını araştıran vatandaşlar hıdırellezin ne zaman kutlandığını merak ediyor. Hıdırellez Müslümanlar kutlar mı? Hıdırellezin dinimizdeki yeri nedir? Hıdırellez nedir kimler kutlar? Detaylar haberimizdedir…

HIDIRELLEZ MÜSLÜMANLAR KUTLAR MI?

Hıdrellez merasimlerinin icrası ve bu esnada yeşillik ve su kavramlarıyla ilgili birtakım uygulamalar, bu halk bayramının putperest köklerini çok daha belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim İslâm âlimleri bu durumun farkına vararak bu konuda yasaklayıcı fetvalar bile vermişlerdir. Osmanlı Devleti'nde de hıdırellez kutlamalarının dinî açıdan sakıncalı olup olmadığının tartışıldığı, XVI. yüzyılda Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi'nin fetvalarından anlaşılmaktadır. Ebüssuûd Efendi, böyle bir günün kutsallığına inanmamak şartıyla sadece eğlenmenin, yiyip içmenin sakıncalı olmadığını söylemektedir (Düzdağ, s. 117). Mouradgea d'Ohsson da hıdrellez merasimlerinin Osmanlılar döneminde çok yaygın biçimde kutlandığını belirterek bunun vazgeçilmez bir gelenek halini aldığını ifade etmiştir (Tableau général, I, 187-188).

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Bu sene hıdırellez 5 Mayıs Perşembe günü başlayıp 6 Mayıs Cuma günü bitiyor. Her sene yoğun ilgi ile kutlanan hıdırellez bu sene yine coşku ile kutlanıyor.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellezde 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hızır ve İlyâs isimlerinin halk ağzında aldığı şekilden ibaret olan hıdrellez, kökü İslâm öncesi eski Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu yaz bayramlarına dayanan, Hızır yahut Hızır ve İlyâs kavramları etrafında dinî bir muhtevaya bürünmüş halk bayramının adıdır. Bu bayram, merkezini özellikle Anadolu ve Balkanlar'ın, Kırım, Irak ve Suriye'nin teşkil ettiği Batı Türkleri arasında, bugün kullanılmakta olan Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs (eski Jülyen takvimine göre 23 Nisan) günü kutlanmaktadır.

Hıdrellez, halk arasında ölümsüzlük sırrına erdiklerine ve biri karada, diğeri denizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyâs peygamberlerin yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir. Ancak bu beraberlikte, ismi yaşatılmasına rağmen uygulamada İlyâs'ın şahsiyeti tamamıyla silinerek Hızır motifi öne çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu bayramda icra edilen bütün merasimler Hızır'la ilgilidir. Bunun temel sebebi, İslâm öncesi devirlerde yukarıda zikredilen üç büyük kültürün hâkim olduğu alanda bu yaz bayramı vesilesiyle kültleri kutlanan insan üstü varlıkların daha ziyade Hızır'ın şahsiyetine uygun düşmesi ve onunla özdeşleşmesidir.

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