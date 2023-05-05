Her yıl kutlanan Hıdırellez Bayramı baharın gelişini ifade ediyor. Hıdırellez dileği nasıl dilenir ve Hıdırellez dilekleri ne zaman dilenir soruları sıklıkla araştırılıyor. Hıdırellez dilekleri saat kaçta yapıldığı ve Hıdırellez dileği nasıl dilenir merak ediliyor. Peki, Hıdırellez dileği nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman dilenir? Hıdırellez dilekleri saat kaçta yapılır?

Türkiye'de coşkuyla kutlanan Hıdırellez Bayramı 5- 6 Mayıs 2023 tarihinde renkli etkinliklerle kutlandı. Hıdırellez dileği nasıl dilenir ve Hıdırellez dilekleri ne zaman dilenir soruları gündeme geliyor. Hıdırellez dilekleri saat kaçta yapıldığı ve Hıdırellez dileği nasıl dilenir merak ediliyor. Hıdırellez dileği nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman dilenir? Hıdırellez dilekleri saat kaçta yapılır? Detaylar haberimizdedir…

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL DİLENİR?

Hıdırellezde 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NE ZAMAN DİLENİR?

Bu sene hıdırellez 5 Mayıs günü başlayıp 6 Mayıs günü bitiyor. Her sene yoğun ilgi ile kutlanan hıdırellez bu sene yine coşku ile kutlanıyor.

HIDIRELLEZ BAYRAMI NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.Baharın habercisi kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan "Hıdırellez", farklı gelenek ve inanışlarla kutlanıyor.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodoks Patrikhanesi¦Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.

Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.