Hicri yılbaşı gecesine ve yılbaşı gününe çok az bir zaman kala vatandaşlar, Hicri yılbaşı ne zaman, bugün mü yarın mı 2022? Hicri sene sonu ve sene başı hangi günlere denk geliyor? Hicri yılbaşı gecesi ne zaman? merak ediyor. Peki, Hicri yılbaşı ve Hicri yılsonu hangi günlere denk gelmektedir? İşte ayrıntılar...

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..

2022 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2022 yılında Hicri yılbaşı 30 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 29 Temmuz 2022 Cuma günü iken yeni Hicri yılın ilk günü ise 30 Temmuz Cumartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri yılsonu : 29 Temmuz Cuma 2022

Hicri yılbaşı : 30 Temmuz Cumartesi 2022

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 29 Temmuz Cumayı 30 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

HİCRİ YILBAŞI BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Hicri yılbaşı gecesi yarın akşam namazı ile başlayacak. Yani 29 Temmuz Cuma günü akşam namazından 30 Temmuz Cumartesi imsak vaktine kadar olan süre Hicri yılbaşı gecesi olacaktır. Hicri yılbaşı günü ise 30 Temmuz Cumartesi sabah namazından akşam namazına kadar olan süredir.