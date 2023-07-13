Muharrem ayına sayılı günler kala vatandaşlar Hicri yılbaşı ve yılsonu günlerini merak etti. Hicri ayların 1. ayı mübarek Muharrem ayıdır. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman 2023? Hicri sene başı ve sene sonu ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ve yılsonu ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2023 Hicri sene başı ve sene sonu takvimi ve tarihi sizlerle...

Hicri yılbaşına çok az bir zaman kala vatandaşlar Hicri yılbaşı ne zaman merak etti. Hicri yılın birinci ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayının ilk günü Hicri yılbaşı kabul edilir. Zilhicce'nin son günü ise Hicri sene sonu kabul edilir. Peki, Hicri sene sonu ve Hicri sene başı ne zaman? 2023 Hicri yılbaşı ve yılsonu ne zaman? Hangi güne denk gelir? Hicri yılbaşı ne zaman 2023? İşte detaylar...

2023 HİCRİ YILBAŞI VE YILSONU NE ZAMAN?

2023 yılında Hicri yılbaşı 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 18 Temmuz 2023 Salı günü iken Hicri yılın ilk günü ise 19 Temmuz Çarşamba günü olmaktadır. Ayrıca bu iki günde oruç tutmak çok sevap kabul edilmiştir.

2023 Hicri sene sonu : 18 Temmuz 2023 Salı

18 Temmuz 2023 Salı 2023 Hicri sene başı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba

19 Temmuz 2023 Çarşamba 2023 Hicri yılsonu : 18 Temmuz 2023 Salı

18 Temmuz 2023 Salı 2023 Hicri yılbaşı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 18 Temmuz Salıyı 19 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece idrak edilecektir.

Muharrem ayı günleri 2023:

19 Temmuz 2023 Çarşamba (1 Muharrem 1445) - Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma (10 Muharrem 1445) - Aşure Günü

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..