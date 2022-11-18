Kanal D ekranında yayınlanan Hicran dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Hicran dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Hicran dizisi oyuncuları kim? Hicran oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Hicran oyuncu kadrosu! Hicran dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Hicran dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İzleyiciler, tarafından Hicran oyuncularının gerçek isimleri araştırılmakta. Peki,Hicran dizisi oyuncuları kim? Hicran oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

HİCRAN DİZİSİ KONUSU NE?

Aşkı hiç tatmamış bir adam olan Emre'yle, kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran'ın aşkı..

Hicran, kendi kızı olduğunu bilmeden bakıcılık yapmak için geldiği konakta hem yıllar önce kaybettiği kızını bulacak. Hem de aşkı tadacaktır. Üvey annesi Keriman ve Emre'nin kayınvalidesi Aliye'nin oynadığı oyunlar sonucu ayrı düşen anne-kız,Hicran ve Melek kaderin cilvesiyle tekrar bir araya gelirler. Bugüne kadar aşkı hiç tatmamış, halası Nurten'in baskılarıyla Maral'la evlenmiş olan Emre'yi hayata bağlayan tek şey kızı sandığı Melek'tir. Annesi bildiği Maral'ın ölümüne şahit olan Melek, yaşadığı travma sonucu sessizliğe gömülmüştür. Emre'nin tek isteği Melek'in baba deyişini tekrar duyabilmektir. Hicran'ın konağa gelişiyle herkesin hayatı değişir. Melek gömüldüğü sessizlikten çıkarken,Emre deyüreğinin derinlerinden gelen sese kulak verecek, Hicran'a aşık olacaktır.

HİCRAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Nisa Sofiya Aksongur (Melek)

Elçin Zehra İrem (Hicran)

Berk Bakioğlu (Emre)

Yağmur Çokgenç (Yeliz)

Melda Arat (Aliye)

Yaşar Üzer (Süleyman)

Aydan Burhan (Nedime)

Özlem Sürek (Nurten)

İclal Karaduman (Keriman)

Tuan Öztürk (Soner)

Tolga Demircan (Ferit)

Berrak Başkan (Elif)

Batuhan Gülcemal (Berkay)

Nadir Ersoy (Derviş)

Sinan Bengier (Yaşar)

Korkut Çözer (Beyto)

Emel Özcan (İpek)

Burak Uyanık (Burak)

Mehmet Tokat (Celal)

Hilal Tüfek (Zehra)