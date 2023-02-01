Kanal D'de yayınlanan Hicran dizisinde Elif karakteri kimdir, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Hicran dizisi Elif kimdir, gerçek ismi ne? Berrak Başkan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Hicran Elif kimdir? İşte detaylar...

Hicran dizisinde Elif karakterini kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Hicran dizisi Elif kimdir, gerçek ismi ne? Berrak Başkan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Hicran Elif kimdir? Hicran dizisi Elif'in gerçek adı nedir?

HİCRAN DİZİSİ ELİF KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Hicran dizisinde Elif karakterini "Berrak Başkan" canlandırmaktadır.

BERRAK BAŞKAN KİMDİR?

Berrak Başkan 23 Ekim tarihinde dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Berrak Başkan Kanal D'de yayınlanan Hicran dizisinde Elif karakterini canlandırmaktadır. Doğum tarihi ve memleketi hakkında internette fazla bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Berrak Başkan'ın İnstagram'da 16 bin takipçisi bulunmaktadır.

HİCRAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nisa Sofiya Aksongur (Melek)

Elçin Zehra İrem (Hicran)

Berk Bakioğlu (Emre)

Yağmur Çokgenç (Yeliz)

Melda Arat (Aliye)

Yaşar Üzer (Süleyman)

Aydan Burhan (Nedime)

Özlem Sürek (Nurten)

İclal Karaduman (Keriman)

Tuan Öztürk (Soner)

Tolga Demircan (Ferit)

Berrak Başkan (Elif)

Batuhan Gülcemal (Berkay)

Nadir Ersoy (Derviş)

Sinan Bengier (Yaşar)

Korkut Çözer (Beyto)

Emel Özcan (İpek)

Burak Uyanık (Burak)

Mehmet Tokat (Celal)

Hilal Tüfek (Zehra)