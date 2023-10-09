Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Hıçkırık filmi konusu, oyuncuları ve Hıçkırık özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hıçkırık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hıçkırık konusu, özeti ve Hıçkırık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hıçkırık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hıçkırık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hıçkırık filmini izleyecek olanların merak ettiği Hıçkırık konusu nedir, Hıçkırık oyuncuları kimler ve Hıçkırık özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

Yönetmen: Siddharth Malhotra

Oyuncular:

Rani Mukerji, Neeraj Kabi, Riya Shukla, Sachin Pilgaonkar, Vikram Gokhale

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2018 (116 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Siddharth Malhotra, Anckur Chaudhry

Yapımcı Firma: Yash Raj Films

Yapım Ülkesi: Hindistan

Orijinal Dil: Hintçe