Hıçkırık filmi konusu nedir? Hıçkırık oyuncuları ve Hıçkırık özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hıçkırık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hıçkırık konusu, özeti ve Hıçkırık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hıçkırık filminin detayları…

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncuları arasında Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar, Asif Basra yer alıyor.