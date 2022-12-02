TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmaz oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde Hicaz pilavı yapıldı. Peki, Hicaz pilavı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Hicaz pilav tarifi ve yapılışı! Hicaz pilavı malzemeleri! Detaylar haberimizde...

HİCAZ PİLAVI MALZEMELERİ!

1 kg pirinç

6 yemek kaşığı sadeyağ

4 su bardağı et suyu

1 tutam safran

100 gr. nohut

1 adet portakalın kabuğu

Tuz