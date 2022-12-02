Hicaz pilavı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Hicaz pilav tarifi ve yapılışı! Hicaz pilavı malzemeleri!
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TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Hicaz pilavı yapıldı. İzleyiciler, Hicaz pilav tarifini araştırmaya başladı. Peki, Hicaz pilavı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Hicaz pilav tarifi ve yapılışı! Hicaz pilavı malzemeleri! İşte detaylar...
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmaz oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde Hicaz pilavı yapıldı. Peki, Hicaz pilavı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Hicaz pilav tarifi ve yapılışı! Hicaz pilavı malzemeleri! Detaylar haberimizde...
HİCAZ PİLAVI MALZEMELERİ!
1 kg pirinç
6 yemek kaşığı sadeyağ
4 su bardağı et suyu
1 tutam safran
100 gr. nohut
1 adet portakalın kabuğu
Tuz