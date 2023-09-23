Hiç şakaları yok! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol bıraktı
Dünya devi Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında sahasında Bochum'u 7-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri Choupo Moting, Harry Kane, De Light, Leroy Sane ve Mathys Tel attı. Özellikle İngiliz golcü Kane, hat-trick yaparak bu sezon ligdeki beşinci maçında 7. golünü attı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Lig'i rakiplerinden Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Bochum'u 7-0'lık net bir skorla mağlup etti.
KANE HAT-TRICK YAPTI
Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 4. dakika Choupo Moting, 12, 54 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 29. dakikada De Light, 38. dakikada Leroy Sane, 81. dakikada Mathys Tel kaydetti.
LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜLER
Sezona fırtına gibi başlayan yıldız golcü Harry Kane, hat-trick yaparak ligdeki beşinci maçında 7. golünü atma başarısını gösterdi. 3 puanı alan Alman devi, liderliğini devam ettirdi.