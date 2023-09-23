Hiç şakaları yok! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol bıraktı

Dünya devi Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında sahasında Bochum'u 7-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri Choupo Moting, Harry Kane, De Light, Leroy Sane ve Mathys Tel attı. Özellikle İngiliz golcü Kane, hat-trick yaparak bu sezon ligdeki beşinci maçında 7. golünü attı.