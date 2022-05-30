Hiç Işık Yok sözleri! No.1 & Melek Mosso - Hiç Işık Yok şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Hiç Işık Yok sözleri! No.1 & Melek Mosso - Hiç Işık Yok şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
- Güncelleme:
No.1 ve Melek Mosso ikilisinin birlikte söylediği Hiç Işık Yok şarkısının sözleri merak ediliyor. Hiç Işık Yok Youtube üzerinde 144 milyon izlenmeye ulaşmıştır. Peki, Hiç Işık Yok şarkı sözleri nelerdir? Hiç Işık Yok sözleri nelerdir? İşte detaylar...
No.1 - Hiç Işık Yok (feat. Melek Mosso ) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri No.1 & Melek Mosso ikilisine aittir.
HİÇ IŞIK YOK ŞARKI SÖZLERİ
Sana sorsam uzağım kendimden
Başımı alır giderim her savaşta
Beni uzak Tut Yaralı Kalbimden
Kanatır Kırarım Üzerim Tek Bakışta
*****
Sana sorsam uzağım kendimden
Başımı alır giderim her savaşta (her savaşta)
Beni uzak Tut Yaralı Kalbimden
Kanatır Kırarım Üzerim Tek Bakışta (Tek Bakışta)
*****
Hiç ışık yok farkındayım
Beni bu gün ayık
Beni bu gün ayılt
Hey sen dalgın kadın
Beni bu gün ayılt
Bana biraz sarıl
*****
İçine düşmüş karanlıkların
Bu serseri mayın
Beni bu gün ayık
Arıyorum ama artık kayıp
Bu okyanustayım
Benim batan kayık
*****
Hiç ışık yok farkındayım
Beni bu gün ayık
Beni bu gün ayılt
Hey sen dalgın kadın
Beni bu gün ayılt
Bana biraz sarıl
*****
İçine düşmüş karanlıkların
Bu serseri mayın
Beni bu gün ayık
Arıyorum ama artık kayıp
Bu okyanustayım
Benim batan kayık
*****
Günler süren saniyeler kalbimin ritimleri bozuk
Kötü haberlerin ben miyim nedeni
Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim
Si**k hesaplar peşinde bütün bildiklerim
*****
Sabahın karanlığında cebimden çıkan şu para
Yaklaş gözlerimde yaşam belirtisi ara
I·llegal çarelerle gel yanıma (yanıma)
Terk edilmiş köpeklerden özgür değiliz dünyada
O zaman ver şışeyi (ver şışeyi)
*****
Dünyadan hızlı döndüm gezegenler kusar seni
Elimde hiç olmayan nedenler var çekil geri
Bak film çekilir gibi bak pimim çekili benim
Kulak ver sen onların sesine
Karamsarlık zannettiğin lanet farkındalık neyse
Döndü ışıklarım kırmızıdan yeşile
Dinle sakın düşme dostum Işıkların peşine
*****
Hiç ışık yok farkındayım
Beni bu gün ayık
Beni bu gün ayılt
Hey sen dalgın kadın
Beni bu gün ayılk
Bana biraz sarıl
*****
İçine düşmüş karanlıkların
Bu serseri mayın
Beni bu gün ayık
Arıyorum ama artık kayıp
Bu okyanustayım
Benim batan kayık
*****
Bembeyaz bi' sayfa
Güzel sözleri içinde yatırmış
Siyahlara batırılıp kefen giydirmiş