Hiç Işık Yok sözleri! No.1 & Melek Mosso - Hiç Işık Yok şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

No.1 - Hiç Işık Yok (feat. Melek Mosso ) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri No.1 & Melek Mosso ikilisine aittir.

HİÇ IŞIK YOK ŞARKI SÖZLERİ

Sana sorsam uzağım kendimden

Başımı alır giderim her savaşta

Beni uzak Tut Yaralı Kalbimden

Kanatır Kırarım Üzerim Tek Bakışta

*****

Sana sorsam uzağım kendimden

Başımı alır giderim her savaşta (her savaşta)

Beni uzak Tut Yaralı Kalbimden

Kanatır Kırarım Üzerim Tek Bakışta (Tek Bakışta)

*****

Hiç ışık yok farkındayım

Beni bu gün ayık

Beni bu gün ayılt

Hey sen dalgın kadın

Beni bu gün ayılt

Bana biraz sarıl

*****

İçine düşmüş karanlıkların

Bu serseri mayın

Beni bu gün ayık

Arıyorum ama artık kayıp

Bu okyanustayım

Benim batan kayık

*****

Hiç ışık yok farkındayım

Beni bu gün ayık

Beni bu gün ayılt

Hey sen dalgın kadın

Beni bu gün ayılt

Bana biraz sarıl

*****

İçine düşmüş karanlıkların

Bu serseri mayın

Beni bu gün ayık

Arıyorum ama artık kayıp

Bu okyanustayım

Benim batan kayık

*****

Günler süren saniyeler kalbimin ritimleri bozuk

Kötü haberlerin ben miyim nedeni

Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim

Si**k hesaplar peşinde bütün bildiklerim

*****

Sabahın karanlığında cebimden çıkan şu para

Yaklaş gözlerimde yaşam belirtisi ara

I·llegal çarelerle gel yanıma (yanıma)

Terk edilmiş köpeklerden özgür değiliz dünyada

O zaman ver şışeyi (ver şışeyi)

*****

Dünyadan hızlı döndüm gezegenler kusar seni

Elimde hiç olmayan nedenler var çekil geri

Bak film çekilir gibi bak pimim çekili benim

Kulak ver sen onların sesine

Karamsarlık zannettiğin lanet farkındalık neyse

Döndü ışıklarım kırmızıdan yeşile

Dinle sakın düşme dostum Işıkların peşine

*****

Hiç ışık yok farkındayım

Beni bu gün ayık

Beni bu gün ayılt

Hey sen dalgın kadın

Beni bu gün ayılk

Bana biraz sarıl

*****

İçine düşmüş karanlıkların

Bu serseri mayın

Beni bu gün ayık

Arıyorum ama artık kayıp

Bu okyanustayım

Benim batan kayık

*****

Bembeyaz bi' sayfa

Güzel sözleri içinde yatırmış

Siyahlara batırılıp kefen giydirmiş

Haberler.com - Gündem