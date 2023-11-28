Üye Girişi
Haberler

"Hiç estetiğim" yok diyen Bensu Soral'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bir röportajında "Yüzüm tamamen doğal, hiç estetiğim yok" diyen oyuncu Bensu Soral'ın yıllar önce fotoğrafları ortaya çıktı. Dişlerini yaptırdığı görülen oyuncunun yüzünü daha dolgun olması ve dudaklarının inceliği dikkatlerden kaçmadı.

Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde, Cam Tavan, Tuzak ve Özel Ders gibi birçok projede yer alan güzel oyuncu Bensu Soral, yüzünün doğal olduğunu ve hiç estetik yaptırmadığını söyledi. Oyuncunun açıklamasının ardından yıllar önce çektirdiği pozlar yeniden gündeme geldi.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Geçtiğimiz günlerde çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen ünlü oyuncu "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı. Oyuncunun açıklamasının ardından yıllar önceki pozları ortaya çıktı. Dişlerini yaptıran oyuncunun dolgun yüzü ve ince dudakları dikkat çekti.

İşte Bensu Soral'ın estetiksiz hali...

'Hiç estetiğim' yok diyen Bensu Soral'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

'Hiç estetiğim' yok diyen Bensu Soral'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

'Hiç estetiğim' yok diyen Bensu Soral'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

'Hiç estetiğim' yok diyen Bensu Soral'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

'Hiç estetiğim' yok diyen Bensu Soral'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

'Hiç estetiğim' yok diyen Bensu Soral'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

'Hiç estetiğim' yok diyen Bensu Soral'ın yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Ünlüler

bensu soral Ünlüler Magazin Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title