YÖK tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte Hibrit eğitim modeli merak konusu oldu. Yeni dönem için üniversitelerin uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim gibi seçenekleri bulunduğunu ifade edildi. Peki, Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi demek?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, konuya ilişin detaylı açıklamalarda bulundu. Özvar, "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi. Peki, Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi demek?

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Hibrit, kelime anlamı olarak 'melez' anlamına gelmektedir. Aynı zamanda teknolojide 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' durumunda da kullanılır.

Hibrit eğitim, öğrencinin, öğrencilik sürecinin ve deneyiminin tamamının online veya yüz yüze, kampüs içi ya da dışı harmanlanması olarak tanımlanabilir.

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun online eğitim materyalleriyle harmanlanması olarak tanımlanır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır

Online : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.

Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.

Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.