Türkiye'de, neredeyse tüm paralı köprü ve otoyolları kullanabilmek için Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) dahil olmanız gerekmektedir. HGS'ye dahil olmadan bu paralı yolları kullanmanız durumunda ise ceza ile karşılaşabilirsiniz. Peki, HGS nasıl alınır, iptal edilir? HGS nasıl alınır 2023 Ziraat, Garanti, PTT, Akbank! HGS yükleme, borç sorgulama, ödeme ekranı 2023! İşte detaylar…

Ülkemizdeki köprü ve otoyol geçişleri, HGS etiketinizin bulunduğu aracınızla elektronik olarak gerçekleştirilir. HGS etiketi, aracınızın ön camına yerleştirilir ve bu etiket, otoyol gişelerinden geçerken otomatik olarak okunur. Geçiş ücretleri ise HGS bakiyenizden otomatik olarak düşülür. Peki, HGS nasıl alınır, iptal edilir? HGS nasıl alınır 2023 Ziraat, Garanti, PTT, Akbank! HGS yükleme, borç sorgulama, ödeme ekranı 2023!

HGS NASIL ALINIR, İPTAL EDİLİR?

HGS'ye dahil olmadan paralı köprü ve otoyolları kullanmanız durumunda, geçiş ihlali tespit edilebilir ve size trafik cezası uygulanabilir. Bu ihlal sonucunda oluşan trafik cezasını öğrenmek için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İnternet sitesinde trafik cezası sorgulama bölümünde araç plakanızı ve diğer gerekli bilgileri girerek, geçiş ihlaliyle ilgili ceza bilgisini öğrenebilirsiniz.

HGS, etiket şeklindedir ve aracınızın ön camına kolayca yerleştirebilirsiniz. HGS almak için en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekir. HGS aldıktan sonra ise PTT ya da anlaşmalı bankalar üzerinden kolayca yükleme yapabilirsiniz.

HGS NASIL ALINIR 2023 ZİRAAT, PTT, VAKIFBANK, GARANTİ?

HGS sistemi, geçişlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayarak trafik akışını düzenlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, paralı köprü ve otoyolları düzenli olarak kullanıyorsanız HGS'ye dahil olmanız önemlidir. HGS etiketi almak ve sisteme kaydolmak için ilgili bankalardan, PTT şubelerinden veya HGS satış noktalarından hizmet alabilirsiniz. Türkiye'de hizmet veren GSM operatörleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar gibi birçok seçenekten yararlanıp HGS'ye para yüklemeniz mümkündür. Ayrıca birçok banka, otomatik ödeme yöntemi de sunmaktadır.