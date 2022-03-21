HGS kart mı etiket mi? HGS kart etiket farkı nedir? HGS kart mı etiket mi almalıyım?

Hgs kart mı etiket mi almalıyım sorusu merak araştırılıyor. Hızlı Geçiş Sistemi ( Hgs ), Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir. Peki, HGS kart mı etiket mi? HGS kart etiket farkı nedir? İşte detaylar...

HGS KART MI ETİKET Mİ?

HGS etiket, aracın ön camına yapıştırılarak kullanılıyor ve başka bir araçta kullanılamıyor.

HGS ile ilgili sıkça sorulan sorular şunlardır:

HGS ÜRÜNÜM VAR GEÇİŞLERİMDE KAÇAK UYARISI ALIYORUM NEDEN?

Aracınız metalik cama sahip olabilir ;

Aracınızın kullanım kılavuzundan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Metalik cama sahip ise yeni bir HGS ürünü alarak HGS Etiketinizi aynanın arkasındaki ve çerçevesindeki siyah noktalı alana konumlandırınız

Aracınız metalik cama sahip değilse ;

Etiketinizin deforme olup olmadığını, etiketinizin kullanım klavuzunda belirtildiği şekilde aracınıza yapıştırıldığını kontrol ediniz ve aracınızın ön camında film olmamasına dikkat ediniz. Yukarıda belirtilen sorunlara sahip değilseniz ve etiketinizin çalışmadığını düşünüyorsanız otoyol üzerindeki PTT işyerlerinden etiketinizi kontrol ettirebilirsiniz. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

HGS ÜRÜN BAKİYEMİ VE GEÇİŞLERİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

0 850 460 60 60 ya da 444 1 788 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. HGS hesabınızla ilgili bakiye ve geçiş bilgilerine ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Belirtilen internet adresine üye olarak kullanıcı hesabınızla ilgili bilgilerinize ulaşabilirsiniz. HGS geçiş ve ihlal bilgilerine ait tüm düzeltme, inceleme ve itiraz işlemleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, HGS geçişlerinizle ilgili bu taleplerinizi hgs@kgm.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz veya 0 850 460 60 60 KGM HGS Çağrı Merkezine iletebilirsiniz. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına hgsmusteri.ptt.gov.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ SAYFASINA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Müşteri hizmetleri sayfasına üye olabilmek için HGS ürününü aldığınız TC kimlik numarası üzerinden ya da vergi numarası üzerinden satışı gerçekleştirilen HGS ürün numarası ile kayıt olabilirsiniz. HGS ürün sahibi değilseniz sisteme kayıt gerçekleştirilememektedir.

ARABAMI SATTIM HGS ÜRÜNÜMÜ NE YAPMALIYIM?

HGS Etiket tipi ürünler için HGS Etiketinizi PTT merkez ve işyerlerinden iptal ettirerek yeni bir ürün alabilirsiniz, eski ürün içindeki bakiyeyi gerekli kontroller gerçekleştirildikten 7 gün sonra yeni ürününüze aktarılabilmektedir. Yeni ürün almak istemiyorsanız iptal ettirdiğiniz ürününüz içindeki bakiyeyi 1 ay sonra PTT merkezlerinden alabilirsiniz. Satılan araç üzerindeki etiket iptal edilerek etiket araç camından çıkartılmalıdır. İptal işlemi için HGS ürün sahibinin PTT merkez ve şubelerine şahsi başvurusu gerekmektedir.

HGS kart tipi ürünler için ürün iptal edilmeden plaka güncelleme işlemi gerçekleştirilerek, kart tipi HGS ürününü kullanmaya devam edebilirsiniz veya yeni bir plaka üzerine güncellenmeyecekse PTT merkezlerinden "Plaka Sıfırlama" işlemi yaptırarak ileride başka plakaya güncellemek üzere bekletebilir ve kartlarınızın zayi olmasını engelleyebilirsiniz. Bankadan alınan ürünler için detaylı bilgileri bankanızdan alabilirsiniz.

HGS ÜRÜNÜME OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VEREBİLİR MİYİM?

PTTBank hesabı (Posta çeki hesabı) üzerinden ya da kredi kartı üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Kredi kartı üzerinden verilecek otomatik ödeme talimatı için kredi kartınızın e-ticaret işlemine açık olmasına dikkat ediniz. Ayrıca otomatik ödeme talimatının, otoyol ve köprüler ile özel otoyol kullanma sıklığınıza göre geçiş ücretlerini göz önünde bulundurarak yükleme limitinizi belirleyiniz. Verilen bilgiler PTT'den satılan ürünler için geçerlidir, bankadan ürün aldıysanız bankanızla görüşmelisiniz.

HGS KART VE ETİKETİNİ FARKLI ARAÇLARDA KULLANABİLİR MİYİM?

HGS sistemi plakaya tanımlı tek hesap üzerinden ücretlendirme yapmaktadır etiketin ya da kartın farklı araçlar üzerinde kullanılmasına izin verilmemektedir.

HGS ÜRÜNÜ ALMAK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokosiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler için Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir. Kiralık araçlar için yukardaki belgelere ek olarak sözleşmelerle birlikte PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapabilirsiniz.

HGS ÜRÜNÜMDEN YENİ ALDIĞIM HGS ÜRÜNÜME AKTARIM GERÇEKLEŞTİREBİLİR MİYİM?

PTT'den satılan ürünler için PTT işyerlerine giderek eski ürününüz içindeki bakiyenin yeni ürününüze aktarılmasını isteyebilirsiniz. Bakiyeniz 7 (yedi) gün sonra sistem tarafından hesabınıza eklenmektedir. Bankalardan aldığınız ürünler için bankanızla görüşmelisiniz.

PTT HGS ÜRÜNLERİNDE GÜNCELLEME İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

PTT'den alınan HGS ürünlerinde güncelleme işlemleri PTT merkez ve işyerleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

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