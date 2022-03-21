Hezarfen sözleri! Erdem Kınay & Kenan Doğulu - Hezarfen şarkı sözleri nelerdir? Hezarfen şarkısı hakkında bilgiler

Erdem Kınay & Kenan Doğulu - Hezarfen şarkısı 21 Mart 2022 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkının sözleri Murat Güneş'e ve müziği ise Erdem Kınay'a aittir. Erdem Kınay & Kenan Doğulu - Hezarfen şarkı sözleri sizlerle...

ERDEM KINAY & KENAN DOĞULU - HEZARFEN ŞARKI SÖZLERİ

Günaydın bi' dakka bugün de dünün

bir benzeri

Epeydir emekli şu kalbim müzik'siz

senfoni

Bir şarkıysa yaşadıklarım

Kaç aydır aşk notası kayıp

Peşinde haydut yılların

Gençliğimden çalıp

Gel artık güneşli bir yerde

Denizle kum olalım senle

Fonda Love Story çekip gidelim

güzel sahne

Güneşi bile kavurur senin o yaz

gülüşün

Müdavimi olunur saçını

savuruşunun

Omzumda kanatlarım göklerde ip

atlarım

Hezarfen'i olurum yaşadığın

İstanbul'un

Bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı

diskosu

Ben hep tek rakamla kaçırdım o

büyük piyangoyu

Bir diziyse aşk hayatım

Netice hep erken final

Olsun be biz daha ölmedik

Asayiş berkemal

Uçalım uçalım uçalım hadi

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