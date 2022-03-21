Hezarfen sözleri! Erdem Kınay & Kenan Doğulu - Hezarfen şarkı sözleri nelerdir? Hezarfen şarkısı hakkında bilgiler
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Erdem Kınay ve Kenan Doğulu ikilisinin yeni şarkısı Hezarfen bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa bir sürede 20 bin izlenmeyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hezarfen sözleri nelerdir? Hezarfen şarkı sözleri nedir? Erdem Kınay & Kenan Doğulu sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Erdem Kınay & Kenan Doğulu - Hezarfen şarkısı 21 Mart 2022 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkının sözleri Murat Güneş'e ve müziği ise Erdem Kınay'a aittir. Erdem Kınay & Kenan Doğulu - Hezarfen şarkı sözleri sizlerle...
ERDEM KINAY & KENAN DOĞULU - HEZARFEN ŞARKI SÖZLERİ
Günaydın bi' dakka bugün de dünün
bir benzeri
Epeydir emekli şu kalbim müzik'siz
senfoni
Bir şarkıysa yaşadıklarım
Kaç aydır aşk notası kayıp
Peşinde haydut yılların
Gençliğimden çalıp
Gel artık güneşli bir yerde
Denizle kum olalım senle
Fonda Love Story çekip gidelim
güzel sahne
Güneşi bile kavurur senin o yaz
gülüşün
Müdavimi olunur saçını
savuruşunun
Omzumda kanatlarım göklerde ip
atlarım
Hezarfen'i olurum yaşadığın
İstanbul'un
Bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı
diskosu
Ben hep tek rakamla kaçırdım o
büyük piyangoyu
Bir diziyse aşk hayatım
Netice hep erken final
Olsun be biz daha ölmedik
Asayiş berkemal
Uçalım uçalım uçalım hadi