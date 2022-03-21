Hezarfen ne demek? TDK'ya göre Hezarfen nedir? Hezarfen anlamı nedir?

Tdk'ya göre Hezarfen ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Hezarfen nedir? TDK'ya göre Hezarfen anlamı var mı? Kelime sözlükte bulunuyor mu?

HEZARFEN NE DEMEK?

Hezârfen ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi. Özellikle antik dönemin bilim insanlarının çoğu, günümüz standartlarında hezârfen kabul edilir. Ancak bu günümüzde, tarihte olduğundan çok daha ulaşılması zor bir hedeftir, çünkü günümüz bilim dünyası eskisinden, eklenmiş bilgilerin sayısının yüksekliğinden dolayı, çok daha gelişmiştir ve o kadar bilgiye sahip olmak da dolayısıyla gerçekleştirmesi çok daha güç bir şeydir.

Antik Yunan bilim adamlarından Aristoteles ilk homo universalis (Latince: evrensel veya bütün insan) olarak biliniyor. Ancak homo universalis idealinin vücut bulmuş hâli olarak bilinen kişi Rönesans hümanistlerinden İtalyan bilim adamı ve ressam Leonardo da Vinci'dir.

HEZARFEN KELİME KÖKENİ NEDİR?

Hezârfen kelimesi Farsça "bin" anlamına gelen hezâr ve Arapça "fen, ilim" anlamlarına gelen fenn kelimelerinden türemiştir. Polimat ise Yunanca kökenlidir ve polu- (çok) ile mathês (öğrenmek) kelimelerinden türetilmiştir. Bâzı dillerde aynı anlamda Latince homo universalis (bütün insan) kavramından türeyen tanımlamalar kullanılır.

TDK'YA GÖRE HEZARFEN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu resmi sözlükte Hezarfen kelimesi yer almamaktadır.

Haberler.com - Gündem