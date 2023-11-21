Hezarfen Ahmet Çelebi kimdir? Hezarfen Ahmet Çelebi ne zaman uçtu?

Kendisi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış, bilim ve teknolojiye büyük katkılarda bulunmuştur. Çelebi'nin hayatı, bilim tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin cesareti ve uçma tutkusu, günümüzde de birçok insanın ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Peki, Hezarfen Ahmet Çelebi kimdir? Hezarfen Ahmet Çelebi nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ KİMDİR?

Hezarfen Ahmet Çelebi, 1632 yılında doğdu ve İstanbul'da yaşadığı dönemde astronomi, matematik ve mühendislik alanlarında büyük bir ilgi ve yetenek geliştirdi. Ancak, onu gerçek anlamda ünlü kılan şey, uçma arzusu oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi figürlerinden biri olan Hezarfen Ahmet Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış ve gökyüzünde özgürce uçma hayaliyle dikkat çekmiş bir havadisçiydi. İstanbul'un fethedildiği yıllarda yaşayan Hezarfen Ahmet, pek çok Osmanlı vatandaşının hayranlıkla izlediği bir gösteri ile tarihe adını yazdırdı.

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ NE ZAMAN UÇTU?

1638 yılında, Hezarfen Ahmet, Galata Kulesi'nden Kartal sahilindeki Doğancılar Meydanı'na kadar uçma denemesini gerçekleştirdi. Kendi tasarımı olan kanatları ve rüzgarı kullanma stratejisi ile Osmanlı'nın ilk uçuşunu gerçekleştiren Hezarfen Ahmet, bu olayla hem zamanının halkını hem de padişahı etkiledi.