Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Karataş - Genel
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Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli 16.00 itibarıyla ulaşıma açılıyor.
BOLU (İHA) - Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor
BOLU - Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli 16.00 itibarıyla ulaşıma açılıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan'da heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan kaldırma çalışmalarının sona erdiğini temizlik çalışmalarının ardından tünelin 16.00 itibariyle ulaşıma açılacağını duyurdu.