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Heybe Çorbası tarifi! Masterchef Heybe Çorbası nedir, nasıl yapılır? Heybe Çorbası yemek tarifi, gerekli malzemeler nelerdir?

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Heybe Çorbası tarifi! Masterchef Heybe Çorbası nedir, nasıl yapılır? Heybe Çorbası yemek tarifi, gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 29 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Heybe Çorbası yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Heybe Çorbası nasıl yapılır? Heybe Çorbası yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Heybe Çorbası yemek tarifi! Heybe Çorbası nasıl yapılır? Heybe Çorbası yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Heybe Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Heybe Çorbası yemek tarifi nasıldır? Heybe Çorbası yemeği nasıl yapılır? Heybe Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

HEYBE ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kuru börülce,

1/2 su bardağı kalın bulgur,

5-6 yemek kaşığı zeytinyağ,

Tuz,

Kuru kırmızı biber

1 adet soğan,

1 yemek kaşığı domates salçası,

6 su bardağı su,

HEYBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak börülceyi geceden ıslatıyoruz. Soğanı ufak ufak doğrayıp kızdırdığımız zeytinyağında yumuşayana kadar kavuruyoruz. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Akabinde kapanığı kapatıp börülceler hafifce diri kalana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Sonrasında buldur ve biberleri ekleyip pişiriyoruz. Tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Afiyet olsun...

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Yemek Tarifi Yaşam Haberler

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