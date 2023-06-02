Heval Bozdağ yemin etti mi? Heval Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Heval Bozdağ hayatı ve biyografisi!

Heval Bozdağ yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Heval Bozdağ yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Heval Bozdağ yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ kimdir?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Heval Bozdağ yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ yemin etti mi? Heval Bozdağ yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ kimdir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

HEVAL BOZDAĞ YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. Yeşiller ve Sol Gelecek Parti (YSP) Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ yemin etti.

HEVAL BOZDAĞ KİMDİR?

28. Dönem yasama yılı Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktorur. Enfeksiyon Hastalıkları uzmanıyken 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Bozdağ, bir dönem Ağrı Tabip Odası Başkanlığı yaptı. Bozdağ aynı zamanda 3 dönemdir, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu üyesi ve HDK Sağlık Meclisi'nde yer alıyor.