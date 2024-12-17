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Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi?

Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi?
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Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala için temaslara başladı. Ayrıca Heung Min Son için şartlar zorlanıyor. Peki, Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi?

Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi? Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala için temaslara başladı. Ayrıca Heung Min Son için şartlar zorlanıyor. Peki, Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi? Detaylar...

HEUNG MİN SON GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Süper Lig devi Galatasaray, Dybala'dan sonra kanat transferi için sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Heung Min Son için tüm şartları zorluyor.

Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi?

Transferde Dybala ile de sınırlı kalmak istemeyen sarı-kırmızılıların kanat transferi için sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Heung Min Son için tüm şartları zorluyor.

Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.

2015 yılından bu yana Tottenham'da oynayan Güney Koreli yıldız, İngiliz ekibinde çıktığı 419 maçta 165 gol attı ve 87 asist yaptı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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