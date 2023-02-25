Herkül: Efsane Başlıyor konusu ne? Herkül Efsane Başlıyor oyuncu kadrosu! Herkül hangi yıl, nerede çekildi?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Herkül:Efsane Başlıyor filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor konusu ne? Herkül Efsane Başlıyor oyuncuları kimler? Herkül hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...
Herkül: Efsane Başlıyor, yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, fantastik aksiyon filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Herkül: Efsane Başlıyor filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor konusu ne? Herkül Efsane Başlıyor oyuncuları kimler? Herkül hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...
HERKÜL:EFSANE BAŞLIYOR OYUNCU KADROSU!
Kellan Lutz - Herkül
Gaia Weiss - Hebe
Scott Adkins - Amfitriyon
Roxanne McKee - Alkmene
Liam Garrigan - İfiklis
Liam McIntyre - Sotiris
Rade Šerbedzija - Chiron
Johnathon Schaech - Tarak
Luke Newberry - Agamemnon
Jukka Hilden - Creon
Kenneth Cranham - Lucius
Mariah Gale - Kakia
Sarai Givaty - Saphirra
Richard Reid - Okçu
Spencer Wilding - Humbaba
Bashar Rahal - Tabur komutanı
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU NE?
Herkül, yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, 2014 Amerika Birleşik Devletleri yapımı fantastik aksiyon filmi.Başrollerini Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee ve Liam Garrigan'ın paylaştığı film, mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu almaktadır.