Herkül: Efsane Başlıyor konusu ne? Herkül Efsane Başlıyor oyuncu kadrosu! Herkül hangi yıl, nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Herkül:Efsane Başlıyor filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor konusu ne? Herkül Efsane Başlıyor oyuncuları kimler? Herkül hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Herkül: Efsane Başlıyor, yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, fantastik aksiyon filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Herkül: Efsane Başlıyor filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor konusu ne? Herkül Efsane Başlıyor oyuncuları kimler? Herkül hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

HERKÜL:EFSANE BAŞLIYOR OYUNCU KADROSU!

Kellan Lutz - Herkül

Gaia Weiss - Hebe

Scott Adkins - Amfitriyon

Roxanne McKee - Alkmene

Liam Garrigan - İfiklis

Liam McIntyre - Sotiris

Rade Šerbedzija - Chiron

Johnathon Schaech - Tarak

Luke Newberry - Agamemnon

Jukka Hilden - Creon

Kenneth Cranham - Lucius

Mariah Gale - Kakia

Sarai Givaty - Saphirra

Richard Reid - Okçu

Spencer Wilding - Humbaba

Bashar Rahal - Tabur komutanı

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU NE?

Herkül, yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, 2014 Amerika Birleşik Devletleri yapımı fantastik aksiyon filmi.Başrollerini Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee ve Liam Garrigan'ın paylaştığı film, mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu almaktadır.