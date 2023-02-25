Herkül: Efsane Başlıyor filmi nasıl bitiyor? Herkül final sahnesi İZLE! Herkül: Efsane Başlıyor sonunda ne oluyor?
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Kanal D'de yayınlanan Herkül: Efsane Başlıyor filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Herkül filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor filmi nasıl bitiyor? Herkül final sahnesi nasıl? Herkül: Efsane Başlıyor sonunda ne oluyor? İşte detaylar...
Herkül: Efsane Başlıyor, yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, fantastik aksiyon filmidir. Herkül filminin sonu merak konusu oldu.Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Herkül: Efsane Başlıyor filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor filmi nasıl bitiyor? Herkül final sahnesi nasıl? Herkül: Efsane Başlıyor sonunda ne oluyor? İşte, Zor Bir Saat final sahnesi!
HERKÜL:EFSANE BAŞLIYOR OYUNCU KADROSU!
Kellan Lutz - Herkül
Gaia Weiss - Hebe
Scott Adkins - Amfitriyon
Roxanne McKee - Alkmene
Liam Garrigan - İfiklis
Liam McIntyre - Sotiris
Rade Šerbedzija - Chiron
Johnathon Schaech - Tarak
Luke Newberry - Agamemnon
Jukka Hilden - Creon
Kenneth Cranham - Lucius
Mariah Gale - Kakia
Sarai Givaty - Saphirra
Richard Reid - Okçu
Spencer Wilding - Humbaba
Bashar Rahal - Tabur komutanı
HERKÜL: EFSANE FİLMİ NASIL BİTİYOR?
Herkül, yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, 2014 Amerika Birleşik Devletleri yapımı fantastik aksiyon filmi.Başrollerini Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee ve Liam Garrigan'ın paylaştığı film, mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu almaktadır.