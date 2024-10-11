'Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister' anlamına gelen atasözü hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"HERKES, ORTAM VE KOŞULLARIN İŞİNE UYGUN OLMASINI BEKLER VEYA İSTER" ANLAMINA GELEN ATASÖZÜ HANGİSİDİR?

A: Ocak karlık, şubat buzluk

C: Mayis ferahlık, haziran güneşlik

B: Mart kuruluk, nisan yağmurluk

D: Temmuz pusluk, ağustos sislik

Cevap: