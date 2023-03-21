Herkes nasıl yazılır? TDK'ya göre herkes mi herkez mi doğru yazılışı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "herkes". Peki, herkes nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı hangisi? Herkes mi herkez mi?

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Herkes kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Herkez nasıl yazılır? Herkes mi herkez mi? TDK'ya göre herkes kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HERKES NASIL YAZILIR? HERKEZ Mİ HERKES Mİ?

Herkes nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "herkes" şeklindedir. "Herkes" kelimesi anlam olarak "insanların bütünü", "bir topluluğu oluşturan insanların tümü" anlamına gelmektedir.

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HERKES İLE ÖRNEK CÜMLELER

Herkes onun gelmesini bir hata olarak görüyor.

Herkesi mutlu etmeye çalışmak, başarısızlığın en güçlü yöntemidir.

Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz.