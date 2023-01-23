Hera köpek öldü mü? Fenomen Hera köpek yaşıyor mu, neden öldü?

Kendisine akciğer kanseri teşhisi konan fenomen köpek Hera hakkında Hera köpek öldü mü? Sorusu merak ediliyor. Sağlık sorunları yaşadığı bilinmekte olan fenomen Hera köpek öldü mü? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Hera köpek öldü mü? Hera köpek yaşıyor mu, neden öldü?

Hera köpek öldü mü? Sorusu, son günlerde fenomen köpeğin sağlık sorunları yaşaması nedeniyle gündeme geldi. Akciğer kanseri teşhisi konan Hera köpek öldü mü? Sorusu bu nedenle birçok seveni tarafından araştırılıyor. Peki, Hera köpek öldü mü? Hera köpek yaşıyor mu, neden öldü?

HERA KÖPEK ÖLDÜ MÜ?

Hera'nın Babası kullanıcı adı ile sosyal medya üzerinde fenomen köpek Hera hakkında paylaşım yapmakta olan Halil İbrahim Aşar, Hera köpeğin sağlık problemleri yaşadığını daha önceki röportajlarından bahsetmişti. Daha sonrasında "Baba yüreği olunca dayanamıyorum. Gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Sadece koku duyusu çalışıyor. Onun içinde sürekli elimi; burnuna ve ağzına götürerek yanında olduğumu göstermeye çalışıyorum." ifadelerini kullanmakta olan Halil İbrahim Aşar, Sabah 07.28 saatlerinde acı haberi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.