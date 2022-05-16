Her Yanım Kan sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözleri nelerdir? 'Her Yanım Kan' şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Her Yanım Kan sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözleri nelerdir? 'Her Yanım Kan' şarkı hakkında bilgiler

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Her Yanım Kan sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözleri nelerdir? 'Her Yanım Kan' şarkı hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut'un yeni şarkısı Her Yanım Kan, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 750 bin izlenme ve 28 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Her Yanım Kan sözleri nelerdir? Her Yanım Kan şarkı sözleri nedir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözleri sizlerle...

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Eren Gürleyen, Abdullah Çağın'a aittir. Şarkı sözleri yazımızda...

KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - HER YANIM KAN ŞARKI SÖZLERİ

Benimle kal desem yanımda ol desem

Sanırım vazgeçmem çekip de gitmesen

Hayattan beklentim zaten kalmadı

Limansız gemi düşün aynı yerde sen ve ben

***

Kaybolurum vibe'ından bak içimde kopuyor yangınlar

Konuşsam alev alır hayatım aptal gibi susarım saygımdan!

Geceleri inan ki kafam high gündüzleri bipolar kaygım var

Ortaya koydum canımı kalbime sormadan gelişine attım zar

***

Hepinizden farkım var nirvanaya vardım bak

Çok düşünme hakkımda değerliyiz altından

Düşmeyiz biz bu tahttan üşümeyiz kar kışta

İzleyin şimdi bizi sahnedeyiz alkışla

***

Her yanım kan

Yok mu bi sesimi duyan

Omzumda bu yükü taşımam

Kurban olurum gözüne kaşına

Yavrum yavrum gel belam ol başıma

Kan

Yok mu bi sesimi duyan

Omzumda bu yükü taşımam

Kurban olurum gözüne kaşına

Yavrum yavrum gel belam ol başıma

***

Hayat bi bilet bi ceket bi fişek

Bi yanım temiz olsa da bi yanım keş

İşliyor kanıma hiç susmuyor leş

Bi sözüm yıkar hepinizi tek tek

***

Ama mutluyum halimden

Tabi korkuyor katiller

Beni çözemiyor alimler

Hayat olmuyor adil her yanım kan

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