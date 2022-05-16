Her Yanım Kan sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözleri nelerdir? 'Her Yanım Kan' şarkı hakkında bilgiler - Haberler

Her Yanım Kan sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözleri nelerdir? 'Her Yanım Kan' şarkı hakkında bilgiler
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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut'un yeni şarkısı Her Yanım Kan, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 750 bin izlenme ve 28 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Her Yanım Kan sözleri nelerdir? Her Yanım Kan şarkı sözleri nedir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözleri sizlerle...
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Her Yanım Kan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Eren Gürleyen, Abdullah Çağın'a aittir. Şarkı sözleri yazımızda...
KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - HER YANIM KAN ŞARKI SÖZLERİ
Benimle kal desem yanımda ol desem
Sanırım vazgeçmem çekip de gitmesen
Hayattan beklentim zaten kalmadı
Limansız gemi düşün aynı yerde sen ve ben
***
Kaybolurum vibe'ından bak içimde kopuyor yangınlar
Konuşsam alev alır hayatım aptal gibi susarım saygımdan!
Geceleri inan ki kafam high gündüzleri bipolar kaygım var
Ortaya koydum canımı kalbime sormadan gelişine attım zar
***
Hepinizden farkım var nirvanaya vardım bak
Çok düşünme hakkımda değerliyiz altından
Düşmeyiz biz bu tahttan üşümeyiz kar kışta
İzleyin şimdi bizi sahnedeyiz alkışla
***
Her yanım kan
Yok mu bi sesimi duyan
Omzumda bu yükü taşımam
Kurban olurum gözüne kaşına
Yavrum yavrum gel belam ol başıma
Kan
Yok mu bi sesimi duyan
Omzumda bu yükü taşımam
Kurban olurum gözüne kaşına
Yavrum yavrum gel belam ol başıma
***
Hayat bi bilet bi ceket bi fişek
Bi yanım temiz olsa da bi yanım keş
İşliyor kanıma hiç susmuyor leş
Bi sözüm yıkar hepinizi tek tek
***
Ama mutluyum halimden
Tabi korkuyor katiller
Beni çözemiyor alimler
Hayat olmuyor adil her yanım kan