Her şeyi yiyen çocuk kitabı yasaklandı mı? Sorusu, infialin ardından birçok kişi tarafından araştırıldı. Son zamanlarda bir zincir markette satılmaya başlanan "Her şeyi yiyen çocuk" isimli çocuk kitabı tartışma yarattı. Kitapta çocuğun, kardeşinin iç çamaşırını, karıncaları ve hatta "komşusunun etini" yediğinin yazması kullanıcıları dehşete düşürdü. Çocuğun her şeyi yemesi dışında, yediği şeylerin figürlerin görsellerle gösterilmesi de tepkileri körükledi. Peki, Her şeyi yiyen çocuk kitabı yasaklandı mı? Her şeyi yiyen çocuk kitabında ne var?

HER ŞEYİ YİYEN ÇOCUK KİTABI YASAKLANDI MI?

İngiliz yazar Clemency Pearce tarafından yazılan bu çocuk kitabı, Türkçe'ye çevrilerek satışa sunulmuş. Kitabın ismi bile Türkçe'ye bire bir olarak çevrilmiş. Yazar bu kitabı İngiltere'de satışa sunduğunda 3 yaş üzeri çocukların okuyabileceği ve kahkaha unsurlarının yer aldığını, yani herhangi bir olumsuz örnek yaratacak unsurun yer almadığını söylüyor.