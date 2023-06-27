Kanal D ekranlarında yayınlanan Her Şey Dahil filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Her Şey Dahil filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Her Şey Dahil oyuncuları kimler? Her Şey Dahil ne anlatıyor, konusu ne? Her Şey Dahil oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Her Şey Dahil filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Her Şey Dahil oyuncuları kimler? Her Şey Dahil ne anlatıyor, konusu ne? Her Şey Dahil oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde..

HER ŞEY DAHİL OYUNCU KADROSU!

Gunca Vuslateri

Gürgen Öz

Hakan Bilgin

HER ŞEY DAHİL KONUSU NEDİR?

Ayhan, Kasım ve Faruk adındaki üç kardeş, dedelerin kalan mirasla bir Ege koyunun tapusunu almaya çok yaklaşmıştır. Tapuyu almak için iki taksit eksikleri vardır ve bunun için koyda bir tatil köyü açmaya karar verirler. Üç kardeş bu proje için gece gündüz çalışırlar. Doğal bir tatil köyü olarak tanıttıkları yerin açılışında büyük bir hayal kırıklığı yaşanır...

HER ŞEY DAHİL KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Her Şey Dahil filmi 9 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.