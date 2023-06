Kanal D ekranlarında yayınlanan Her Şey Dahil filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Her Şey Dahil filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Her Şey Dahil nerede, ne zaman çekildi? Her Şey Dahil kaç yılında çıktı? Detaylar haberimizde...

HER ŞEY DAHİL OYUNCU KADROSU!

Gunca Vuslateri

Gürgen Öz

Hakan Bilgin

HER ŞEY DAHİL KONUSU NEDİR?

Dedelerinden kalan mirasla bakir bir Ege koyunun tapusunu almaya çok yaklaşan kardeşler, ödenmesi gereken son iki taksiti denkleştirmek için koyda bir tatil köyü açmaya karar verir. Kardeşler bu proje için seferber olurken, Faruk tesadüfen tanıştığı yazar Fulden'i de açılışa davet eder. Organik ve doğal bir tatilin hayalini kuran müşteriler koya geldiklerinde hiçbir şeyin vaat edildiği gibi olmadığını görünce ortalık fena karışır.

HER ŞEY DAHİL KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Her Şey Dahil filmi 9 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.