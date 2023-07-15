Bugün Star TV'de Her Şey Aşktan filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler detayları merak etti. Peki, Her Şey Aşktan filminin konusu nedir? Her Şey Aşktan filminin oyuncuları kimlerdir? Her Şey Aşktan oyuncu kadrosunda kimler var? Her Şey Aşktan filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

Her Şey Aşktan filminin konusu ve oyuncuları kimler merak edildi. Peki, Her Şey Aşktan konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Her Şey Aşktan filmi ne zaman çıktı, nerede çekildi? Her Şey Aşktan oyuncu kadrosu ve konusu nedir? İşte tüm bilgiler...

HER ŞEY AŞKTAN KONUSU NEDİR?

Mağazada kasiyer olarak çalışan Pelin, 3 yıldır ilişki yaşadığı İlker ile evlenme planları yapar. Evlilik hazırlıkları yaparken nikâha günler kala sevgilisini evinde bir kadınla yakalar. Aldatılmayı bir türlü kabullenemez ve olaylar gelişir.

HER ŞEY AŞKTAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hande Doğandemir - Pelin

Şükrü Özyıldız - Burak

Mithat Can Özer - İlker

Özcan Deniz

Hakan Meriçliler

Bala Atabek

Lale Başar

Dilşad Şimşek

Öznur Serçeler

Evrim Doğan

Sertaç Akkaya

Hakkı Ergök

HER ŞEY AŞKTAN HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Her Şey Aşktan, yönetmenliğini ve senaristliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı, başrollerini Hande Doğandemir ile Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı, 2015 Avşar Film yapımı, romantik komedi türünde bir Türk filmi. Filmin galası 26 Ocak 2016 tarihinde oyuncuların katılımıyla yapılırken, Türkiye'deki sinema salonlarında 29 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.