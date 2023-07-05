Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından kamuoyuna tanıtılan 'Her Mevsim Turizm Kenti Karabük' projesi, karekod kullanılarak bilgiye ulaşımı sağlayan bir platform olarak hizmet verecek. Proje kapsamında Karabük'ün tarihi, turistik mekanları, yeme içme yerleri ve doğasıyla ilgili bilgiler depolanacak ve turistler bu bilgilere cep telefonları aracılığıyla erişebilecekler.

"Her Mevsim Turizm Kenti Karabük" projesi kamuoyuna tanıtıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel:

"Karabük turizmi artık karekod ile tanıtılacak"

"Dijital ortam artık hayatın her parçasında yerini ve önemini artırarak devam ediyor. Böyle bir ortamda bizler de artık teknolojik gelişmeleri kullanıyoruz.

KARABÜK - Karabük Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından 45 bin TL bütçeyle hazırlanıp yürütülen "Her Mevsim Turizm Kenti Karabük" projesi tanıtıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Fuat Gürel, "Her Mevsim Turizm Kenti Karabük" projesinin karekod kullanılarak bilgiye ulaşımı sağlayan bir proje olduğunu söyledi.

Vali Gürel; "Cumhuriyet Kenti Karabük Sizleri Bekliyor' sloganıyla da karekod çalışması yapılarak bir karekod üzerinden bilgilere ulaşarak şehrimize gelen ya da şehrimizde bulunan vatandaşlarımızın misafir olarak bir yerleri dolaşan, gezen misafirlerimizin Karabük'ümüzdeki tarihi, turistik mekanlarla, yeme içme yerleriyle ilgili, doğasıyla ilgili ne kadar bilgi varsa bunların tamamının depolandığı alandan bilgileri almayla alakalı bir platform. Dijital ortamın artık hayatın her parçasında yerini ve önemini artırarak devam ediyor. Böyle bir ortamda bizler de artık teknolojik gelişmeleri kullanarak, Karabük'e gelen misafirler bu karekod uygulamasından yaralanarak kentteki gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerle ilgili bilgiye ulaşabilecek. Uygulamada turistik yerlerimizle ilgili bilgiler var. Doğamızla ilgili bilgi var. Yani sadece Safranbolu değil, Karabük'ün ne kadar gezilmesi, görülmesi gereken alanları var. Nerelerde yemek yenir, nerelerde konaklanır vesaireyle alakalı. Ne kadar bilgi varsa bunların tamamının depolandığı bir altyapıya ulaşmayla ilgili bir proje. Bir cep telefonu ve karekod uygulamasına ulaşabildiğimiz andan itibaren şehrimizle ilgili ne kadar bilgi ihtiyacı varsa tamamını oradan inşallah öğrenmiş olacağız." dedi.

"2023 yılının turizm açısından verimli geçiyor"

Turizmin çeşitlendirilerek gelen turistlerin konaklama sayısını arttırma adına çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Vali Fuat Gürel, şunları söyledi:

"Karabük'te özellikle Safranbolu merkezli bir konaklama olarak toplam 4 bin 200 yatağımız var. 9 günlük bayram tatilinde Safranbolu'da müthiş bir yoğunluk vardı. Otellerimizde yüzde 100'lere kadar ulaşan bir doluluk yaşandı ama ortalaması yüzde 70 civarında. Bunlara bakıldığında aslında çok verimli bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. İl Özel idaremizin işlettiği cam terasta bayram süresince 21 kişi ziyaret etmiş. Pandemi öncesine yavaş yavaş dönüyoruz. 2023 yılının turizm açısından verimli geçtiğini özellikle ifade ediyorum. Turizm altyapısı olan bir kentiz ve bu rakamlarla pandemi öncesine yavaş yavaş dönüyoruz. Şu ana kadar çok iyi gittik. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağız. Bunun yanında konaklama süresini bir günden 2-3 güne çıkarmamız lazım. Buda turizm çeşitliliğiyle olur. Sadece turizm çeşitliliği ile sağlanamaz ama gelen turistin birkaç gün kalabilmesini sağlayacak alt yapıyı oluşturmamız lazım " diye konuştu.

Toplantıda, Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Ekrem Değirmenci de yaptığı sunumla projeyi anlattı.