Her dakika yeni bir Chery banttan çıkıyor!

Çin'in en büyük otomotiv üreticisi olan Chery, modern Akıllı Bağlantılı Mega Fabrika'yı, ünlü Çarpışma Laboratuvarı'nı ve Asya'daki en büyük NVH (Gürültü, Titreşim, Sertlik) Laboratuvarı'nı tanıttı.

Çinli otomobil üreticisinin 830 bin metrekare araziye sahip tesisi, yaklaşık 550 bin metrekarelik inşaat alanıyla da dikkat çekiyor. Fabrikanın ana üretim içerikleri arasında; kalıp atölyesi, kaynak atölyesi, boya atölyesi, genel montaj atölyesi, modüler atölye, motor atölyesi, şanzıman atölyesi ve ilgili destek tesisleri yer alıyor.

Tesis aynı anda normal güç-aktarma ve yeni enerjili binek araçların üretimini de gerçekleştirebiliyor. Mega Fabrika da ağırlıklı olarak yüksek performansa sahip 10'un üzerinde yeni nesil platform ürün serisi üretiliyor. Yıllık 300 bin adet komple araç ve 200 bin KD (otomotiv parçası) üretim kapasitesine ulaşabilen tesiste, her dakika yeni bir araç tamamlanarak battan inmiş oluyor. Fabrikanın en önemli unsurlarından olan kaynak atölyesi, kaliteli otomobil gövdeleri oluşturmak için dünyanın en güçlü yapay zekasına sahip kalite kontrol sistemine sahip.

Yüzey farkını 0,1 mm'ye kadar algılayabiliyor

Tesis, otomasyon oranı, parametre grubu kontrolü ve yüzde 100'e ulaşan çevrimiçi ölçüm gibi gelişmiş teknolojilerle 300'den fazla robota sahip. Ek olarak, genel montaj atölyesi, otomatik montaj, nakliye ve akıllı ağ bağlantılı ürün testini gerçekleştirebilen Mega Fabrika, söz konusu süreçleri kısaltabiliyor, modülerleştirme gibi avantajlar sunuyor. Özellikle, çevrimiçi görsel açıklığı yüzey farkı algılama robotunun 0,1 mm'ye kadar doğruluğa sahip olması, onu dünya genelinde lider bir akıllı ve yüksek hassasiyetli teknoloji haline getiriyor. Ayrıca Chery'nin Mega Fabrikası'nda tüm üretim süreci verimli, otomatik, şeffaf ve dijitalleştirilmiş durumda. Böylece Chery'nin Mega Fabrikası, gerçekten düşük enerji tüketen ve "sıfır" emisyonlu yeşil bir fabrika haline geliyor. Tüm dünyadan gelen ziyaretçiler, Chery'nin akıllı üretimdeki gücünü deneyimlemenin yanı sıra Çarpışma Laboratuvarı'nı ve Asya'daki en büyük NVH Laboratuvarı'nı ziyaret etmek üzere deneyim merkezine davet edildi. Chery'nin NVH Laboratuvarı, tüm aracın, farklı alt sistemlerinin ve parçalarının performans testlerini kapsayan eksiksiz bir araç NVH geliştirme sürecine sahip. Bu ileri teknolojiler sayesinde Chery'nin ürünleri, 34 desibele kadar rölanti gürültüsü ile konfor açısından sürekli olarak gelişiyor. Tüm bu gelişme süreci sayesinde kütüphane düzeyinde sessiz bir deneyim ve premium otomobil markalarıyla karşılaştırılabilir bir rahatlık hissi sunuluyor.