Her 200 kişiden sadece 1'i gördü! Gizlenmiş kartalı yalnızca şahin gözlüler bulabiliyor

Sosyal medyada son günlerin gündem olan fotoğrafında gizlenmiş kartalı 200 kişiden sadece 1'i gördü! Muhteşem dağ manzarasına bakanlar gökyüzünde bir kartal olduğunu tahmin edemiyor. Optik illüzyon testini sadece "şahin gözlü" kişiler çözebiliyor.

Bu optik testi sadece şahin gibi gözü olanlar çözebiliyor. Beşiktaş'ın simgesi kartalı gökyüzünde bulmak hiç de kolay değil.

Sosyal medyada sık sık popüler olan optik illüzyon testleri hem zorluyor hem de eğlendiriyor. IQ testlerinin bir parçası olan bu testleri çözmek sanıldığından daha zor.

Sizin için hazırladığımız fotoğrafta muhteşem bir dağ manzarası bulunuyor. Bu testte görmeniz gereken gökyüzünde yer alan bir kartal.

Ancak bu kartalı bulmak çok zor.İstatistiklere göre her 200 kişiden yalnızca 1'i görebiliyor. Testi yaparken sayfayı yavaşça aşağı kaydırmanızı öneririz.

Testi çözmek için aşağıdaki fotoğrafı dikkatle inceleyin. Dumanlı dağ manzarasına bakarken kartalı bulabilecek misiniz?

Süre bitti. Kartalı henüz bulamadıysanız hiç üzülmeyin. Birçok insan da ilk bakışta bulamamıştı.

Görüntüye gizlenmiş kartal silüeti aslında tam karşımızda yer alıyor. Fotoğrafa bir daha bakın. Belki de bu sefer kayalıklara dikkat edersiniz.

Optik illüzyon testlerinde meydana gelen görüntü oyunları kafa karıştırabiliyor. Bu testleri çözen bazı kişiler hızla doğru cevaba ulaşabilirken, bazıları da hiç tahminde bulunamıyor.

O halde size doğru cevabı verelim. İşte, fotoğrafa gizlenmiş kartal:

Optik illüzyon ve IQ testini çözerken eğlendiniz mi? Sizin için hazırladığımız diğer teste tıklayabilirsiniz.

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