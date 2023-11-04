Özellikle pandemi sonrası internet alışverişindeki hız ve kargo şirketleri önem kazanmıştı. Vatandaşlar ise Hepsijet cumartesi dağıtım yapıyor mu? Merak etmekte. Peki, Hepsijet cumartesi dağıtım yapıyor mu? Hepsijet cumartesi günü kargo dağıtımı saat kaça kadar?

Hepsijet cumartesi dağıtım yapıyor mu? Hepsijet cumartesi günü kargo dağıtımı saat kaça kadar?

Hepsijet, kargo dağıtım hizmetlerinde esnek ve geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir firma olarak bilinir. Hepsijet ile birlikte kargo beklemekte olan birçok vatandaş tarafından Hepsijet cumartesi dağıtım yapıyor mu? Sorusu merak konusu haline gelebiliyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, Hepsijet cumartesi dağıtım yapıyor mu? Hepsijet cumartesi günü kargo dağıtımı saat kaça kadar?

HEPSİJET CUMARTESİ DAĞITIM YAPIYOR MU?

Hepsijet cumartesi günleri de dağıtım yapmaktadır. Standart Plus teslim şeklinde ise dağıtıma çıktığı gün adresinize uğrama yapılmaktadır. Hepsijet internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Bugün Randevulu - Bugün Randevulu Sabah 9:00 ile 13:00 saatleri arasında, - Bugün Randevulu Öğlen 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, - Bugün Randevulu Akşam 18:00 ile 23:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır. Ertesi Gün Randevulu Gönderinin teslimatı, ertesi gün; - Ertesi Gün Randevulu Sabah 9:00 ile 13:00 saatleri arasında, - Ertesi Gün Randevulu Öğlen 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, - Ertesi Gün Randevulu Akşam 18:00 ile 23:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır.