Hepsiburada uygulama neden açılmıyor? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi! Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi!

Hepsiburada çöktü mü? Türkiye'nin büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Hepsiburada'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada'ya ne oldu? merak etti. Peki, Hepsiburada uygulama neden açılmıyor? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi! Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada servis bağlantısı kesildi! İşte detaylar...